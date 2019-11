5 novembre 2019- 21:05 **Ex Ilva: Zingaretti, 'Calenda? se volesse, potrebbe dare mano'**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Se Calenda volesse dare una mano a questo governo, perché non utilizzarlo in alcune situazioni di difficoltà di alcune grandi aziende?" Calenda commissario Ilva o di Alitalia? "Non mi permetterei mai di dirlo, ma lo spirito deve essere quello della passione nel risolvere i problemi e non nel fare le polemiche". Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7.