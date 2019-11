5 novembre 2019- 13:48 Ex Ilva: Zingaretti, 'governo dia seguito a impegni richiesti da Pd'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Sulla vicenda ex Ilva il Governo deve dare immediatamente seguito agli impegni richiesti dal Pd con il voto in Parlamento su un ordine del giorno che chiedeva di garantire in tempi rapidi e con ogni mezzo, anche legislativo, la permanenza dell’attività produttiva siderurgica a Taranto e la completa realizzazione del piano di risanamento ambientale". Lo dice in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti.