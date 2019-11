5 novembre 2019- 13:53 Ex Ilva: Zingaretti, 'no alibi Mittal, ma non può rispondere per responsabilità di altri'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Il costo dell’incertezza sulle politiche industriali non si può scaricare, ancora una volta, sui lavoratori e non può pregiudicare la riconversione industriale e la tutela sanitaria e ambientale di una comunità". Lo sottolinea Nicola Zingaretti in una nota. "Allo stesso tempo Arcelor Mittal non trovi alibi a proposito di un piano industriale e di un piano ambientale che deve rispettare, rilanciando il sito e realizzando gli interventi di bonifica promessi. Chi inquina paga ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere penalmente su responsabilità pregresse e non sue. Proporremo iniziative parlamentari in questo senso”.