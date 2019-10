25 ottobre 2019- 19:23 Ex-Ilva: Pd, 'linea da seguire è quella indicata da Provenzano e Patuanelli'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Le posizioni assunte dai ministri Provenzano e Patuanelli sono la linea da seguire. Mettere in equilibrio la necessità di dare un futuro ad un settore di valore strategico e che occupa migliaia di addetti e la necessità di attenzione, cura e tutela dell’ambiente e della salute della città e dei cittadini di Taranto. Si trovino le soluzioni più idonee per garantire che l’azienda possa mantenere gli impegni assunti". Lo dichiarano Nicola Oddati e Pietro Bussolati, segreteria nazionale del Pd."È auspicabile un intervento complessivo, come proposto dal Ministro Patuanelli, su ciò che riguarda il rispetto di piani ambientali senza dover essere perseguiti per aver rispettato gli accordi. Per noi la priorità è fare di tutto per mantenere l’impianto siderurgico, gli impegni ambientali e i livelli occupazionali”.