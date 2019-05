23 maggio 2019- 21:52 Exit poll Olanda, bene laburisti

L'Aja, 23 mag. (AdnKronos) - Gli exit poll per le elezioni europee in Olanda assegnano 5 seggi ai laburisti del PvdA. Quattro seggi per i liberal-conservatori (Vvd) e per i populisti del FvD. Passo indietro per il PVV di Geert Wilders, che perderebbe 3 dei 4 seggi al Parlamento europeo.