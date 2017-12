EXPO: DIFESA SALA CHIEDE ARCHIVIAZIONE, ABUSO UFFICIO COME ELISIR DULCAMARA

30 dicembre 2017- 13:25

Milano, 30 dic (AdnKronos) - La nuova ipotesi di reato contestata a Giuseppe Sala il 13 dicembre 2017, di abuso d'ufficio, è "come l'elisir Dulcamara: vale per tutte le occasioni in cui non c'è niente di meglio". Così si legge nella memoria difensiva depositata oggi in cui i legali dell'ex commissario di Expo; Salvatore Scuto e Stefano Nespor, chiedono di archiviare la contestazione "stante la sua manifesta e radicale infondatezza sia per la insussistenza dei fatti addebitati, sia per la inapplicabilità e il travisamento delle norme che si assumono violate". (segue)