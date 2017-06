EXPO: PARISI, INCHIESTA GRAVE, SALA RISPONDA A CITTà

23 giugno 2017- 18:40

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - "L'inchiesta su Expo è grave. Gli elementi che emergono aprono molti interrogativi. Il sindaco Sala ha la responsabilità civile, morale e politica di rispondere alla città. Non sono più accettabili i riduzionismi, le autoincensazioni e tanto meno i vittimismi". Lo scrive su Facebook Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia. "Se a parti politiche invertite fosse successa la stessa cosa, la sinistra che oggi se la cava evocando il garantismo avrebbe già eretto barricate giustizialiste. Arrivano invece buffetti e pacche sulle spalle, più ridicoli che indecorosi". Secondo Parisi "Milano oggi è attonita. Attonita non solo per le inchieste ma per i risultati deludenti che riguardano proprio Expo: non c'è un bilancio chiaro, l'area è oggi una landa desolata e sul futuro c'è solo nebbia. Dove sono le realizzazioni promesse da Sala? Tutto finito nel nulla. Quello che è stato il punto di forza di Sala, il fatto di rappresentarsi come l'eroe di Expo, oggi si rivela un punto di debolezza per la città".L'augurio infine è che "la giustizia faccia chiarezza al più presto. Milano non può permettersi di essere guidata per i prossimi anni da un sindaco indebolito perché su di lui gravano sospetti. Oggi Sala cerca una complicità emotiva con la città, dicendosi amareggiato. Sono risposte immature, come lo è stata l'autosospensione. Sono risposte che non rassicurano sul grado di consapevolezza e di responsabilità di chi deve guidare la città per altri quattro anni" conclude Parisi.