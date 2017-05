EXPORT: A VENEZIA LUNEDì 29 SI PRESENTA LA COLOMBIA

26 maggio 2017- 16:23

Venezia, 26 mag. (AdnKronos) - Conoscere in anteprima la nuova Colombia dalla viva voce dell’Ambasciatore Juan Mesa Zuleta – Ambasciatore di Colombia in Italia e Presidente dell’ IILA Istituto Italo Latino Americano, con grande esperienza nel pubblico e privato, è una grande opportunità per le imprese, messa in campo dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno, da Veneto promozione e da Unioncamere Veneto.La Repubblica di Colombia, una realtà apparentemente lontana, ma vicina grazie anche alla presenza istituzionale a Venezia del neo Console Onorario di Colombia, Mattia Carlin con circoscrizione territoriale per il Veneto, che sarà presente con l’Ambasciatore Juan Mesa Zuleta ed il Ministro Juan Carlos Sarmiento addetto economico dell’Ambasciata il 29 Maggio alle 14.30 in Camera di Commercio a Treviso. “C'è molto interesse da parte di molte imprese italiane - afferma l’Ambasciatore Juan Mesa Zuleta - Oltre ai grandi protagonisti come Enel, Impregilo, Salvini, Autostrade, in molti si fanno avanti nel settore agricolo, nel commercio, nel settore moda e abbigliamento. Grandi designer italiani vengono nel Paese e utilizzano manodopera colombiana. Questo è un settore industriale con un grande potenziale".