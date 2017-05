EXPORT: A VENEZIA LUNEDì 29 SI PRESENTA LA COLOMBIA (2)

26 maggio 2017- 16:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Grazie all'accordo di libero-scambio tra Unione Europea, Perù e Colombia firmato nel 2012 ed entrato in vigore nell'agosto 2013 – continua l’Ambasciatore - si sono ridotti notevolmente i tassi doganali". Inoltre la Colombia è una porta aperta a nuove coltivazioni agricole, una realtà che cambierà il mondo dell’agricoltura. "Nuovi equilibri da conoscere per nuove scelte imprenditoriali – afferma il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza-. Sono deciso e continuo a favorire gli incontri tra le autorità che prendono le decisioni politiche e le imprese affinché ci sia un dialogo diretto, senza filtri o ostacoli. Creare questi eventi significa credere nell’importanza delle relazioni che ogni impresa saprà sviluppare secondo le prospettive del proprio settore e business"."Il caffè è la seconda merce più scambiata al mondo e la Colombia rimane un paese chiave nel mercato internazionale. Invito pertanto gli imprenditori torrefattori in Camera di Commercio il 29 Maggio, per me sarà un piacere – sollecita Pozza - presentarvi l' Ambasciatore e il Console onorario per sintonizzarvi con il terzo paese per produzione di caffè".