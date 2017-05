EXPORT: A VENEZIA LUNEDì 29 SI PRESENTA LA COLOMBIA (3)

26 maggio 2017- 16:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Gli scenari e le opportunità che la Colombia presenterà saranno argomento di sicuro interesse per le nostre aziende – afferma il Console Onorario Mattia Carlin - Il seminario del 29 maggio in Camera di Commercio è una grande occasione per conoscere una nuova Colombia anche dal punto di vista del percorso etico ed estetico e soprattutto ora in pace, dopo l’accordo siglato con le FARC. A tal riguardo il Presidente colombiano Juan Manuel Santos è stato insignito del Nobel per la pace. Un mercato enorme dal momento che solo l'area dell'Alleanza del Pacifico rappresenta - continua il Console Onorario - un mercato di oltre 200 milioni di persone. La posizione della Colombia è strategica perché si affaccia su due oceani, Atlantico e Pacifico. Inoltre, grazie al suo clima, in Colombia si può seminare tutto l'anno"."Di particolare interesse soprattutto il settore agro-pastorizio. In Colombia ci sono 20 milioni di ettari di terreno per semina e ne vengono lavorati solo 7. Gli italiani potrebbero contribuire con i macchinari, con il know how e il governo colombiano è pronto a facilitare gli stranieri che investono nel Paese. D’interesse anche i settori del turismo, delle energie rinnovabili, agroalimentare, dei preziosi, della moda, delle infrastrutture edilizie, stradali e ferroviarie: le occasioni sono enormi", spiega.La crescita media annua del prodotto interno lordo della Colombia arriva al 4,3%, stratosferica sul metro europeo, ma attenzione: non si tratta del solito boom sudamericano accompagnato da instabilità cronica, anzi il Global Competitive Index attribuisce alla Colombia un indice di stabilità economica pari a 33, da Paese sviluppato.