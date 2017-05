EXPORT: A VENEZIA LUNEDì 29 SI PRESENTA LA COLOMBIA (4)

26 maggio 2017- 16:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Un altro dato significativo è che fra il 2002 e il 2015 l’indice di povertà in Colombia si è dimezzato (la popolazione povera è scesa da quasi metà a poco più di un quarto del totale) mentre la classe media si è allargata in parallelo. C’è una solida infrastruttura 4G. E per quanto riguarda la sicurezza degli investimenti, il rating attribuito alla Colombia dalle grandi agenzie internazionali è pari o superiore a quello dell’Italia - così in particolare per l’indice di Moody’s sugli investimenti a lungo termine in valuta straniera."Il percorso etico che sta svolgendo la Colombia – conclude il Presidente Pozza - sono certo sia di significativo interesse per le aziende che realizzano il proprio business, impegnati nel rispetto dei principi sulla responsabilità sociale d’impresa. Ascoltare il cammino che sta facendo una nazione sarà utile anche per i decisori politici e per gli amministratori".