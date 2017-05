EXPORT: A VENEZIA LUNEDì 29 SI PRESENTA LA COLOMBIA (5)

26 maggio 2017- 16:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Mostra Fotografica che ritrae il nuovo spirito della Colombia. “Il volto nascosto della Colombia di oggi" il progetto fotografico, tutto al femminile, che riunisce le immagini raccolte tra il 2013 e il 2016 in varie regioni della Colombia da Claudia Fauzia, Amélie Louys e Giulia Candussi. Un viaggio fotografico attraverso un mondo che pensiamo di conoscere, ma che è invece in rapido cambiamento e quindi molto difficile da comprendere. La Colombia è un paese che da tempo immemore porta sulle sue spalle il peso degli stereotipi e dei pregiudizi con cui è stato dipinto il suo ritratto, con grande appoggio dei media internazionali. Ora questo paese sta cercando di riconquistarsi il diritto di ricominciare, di togliersi di dosso la “maschera” e mostrare il volto che per troppo tempo è rimasto all’ombra dei narcotrafficanti e della violenza degli anni '80. Per un futuro all'insegna della pace. La mostra sarà inaugurata da Juan Mesa Zuleta, Ambasciatore di Colombia in Italia, dal Presidente Mario Pozza e da Mattia Carlin Console Onorario di Colombia a Venezia, al termine del convegno di lunedì 29 maggio, alle ore 17. La mostra sarà visitabile presso la sala Consiglio della Camera di Commercio.