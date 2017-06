EXPORT: CONFINDUSTRIA, PADOVA CRESCE ALL'ESTERO

6 giugno 2017- 15:19

Padova, 6 giu. (AdnKronos) - Crescita del 4,2% e record di commesse estere che supera i 9 miliardi nel 2016, è l’export il petrolio del made in Padova. Così le imprese puntano a formare giovani “export manager” che ne accompagnino i processi di internazionalizzazione. Esplorare l’interesse per nuovi prodotti o saggiare mercati dal potenziale ancora inespresso: dagli Stati Uniti a Cina e Giappone, passando per il Medio Oriente sino alle Filippine e di ritorno in Europa, le imprese padovane mettono alla prova il talento degli studenti su strategie aziendali di espansione. È l’obiettivo del progetto “L’impresa e l’economia internazionale”, alla quinta edizione, organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Padova e dal Corso di laurea magistrale in Economia internazionale dell’Università di Padova che ha permesso a 25 studenti organizzati in team di misurarsi con i progetti di internazionalizzazione di dieci aziende padovane in mercati ad alto potenziale o in via di sviluppo, in stretto raccordo con gli imprenditori.