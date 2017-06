EXPORT: CONFINDUSTRIA, PADOVA CRESCE ALL'ESTERO (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo i saluti di Donata Favaro presidente del Corso di laurea magistrale in Economia internazionale e Nicola Corsano vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria Padova, seguirà la presentazione del Laboratorio per l’internazionalizzazione da parte di Eleonora Di Maria Università di Padova e dei progetti da parte dei dieci team di studenti. Quindi gli interventi delle aziende Arianna Spa (Brugine), Athesys Srl (Padova), Bedeschi Spa (Limena), Berkem Srl (Rubano), Drawlight Srl (Rubano), Fila Industria Chimica Spa (San Martino di Lupari), Marcato Spa (Campodarsego), Maschio Gaspardo Spa (Campodarsego), Siav Spa (Rubano), Valbona Srl (Lozzo Atesino).Al termine l’assegnazione del “Miglior Progetto per l’internazionalizzazione” scelto da una giuria tecnica di docenti e imprenditori. Al team vincitore un buono acquisto di 300 euro in materiale didattico. "L’export è il nostro petrolio - dichiara Anna Viel, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Padova -, la qualità della produzione manifatturiera e la costante innovazione nel settore dei servizi alle imprese sono il valore aggiunto del made in Padova. Qui sta il motore di una crescita duratura e sostenibile, che si alimenta grazie allo scambio costante di intelligenze tra ateneo e imprese. Il progetto che mette alla prova i giovani “export manager” ne è la prova: dà loro l’opportunità di misurare le competenze di domani e una visione realistica di quale sia il lavoro in azienda, dalle analisi dei mercati alle strategie di marketing, all’impatto di nuovi prodotti nel contesto sfidante dell’internazionalizzazione".