EXPORT: DA REGIONE VENETO NUOVO BANDO DA 3 MLN DI EURO

16 luglio 2017- 14:50

Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Il Veneto nel 2016 ha agganciato la ripresa e i dati tendenziali relativi ai primi mesi 2017 confermano che l’economia veneta sta crescendo più del contesto nazionale. Il Pil lo scorso anno è cresciuto dell’1,2%, (a fronte di una media nazionale del +0,9%), grazie all’export, che proprio nel 2016 ha raggiunto il suo massimo storico: con 58,2 miliari di euro di fatturato estero, in crescita del’1,3% annuo, il Veneto è la seconda regione italiana per interscambio con l’estero. E proprio per incrementare ulteriormente il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi rappresentati dai distretti industriali e dalle reti innovative, la giunta regionale ha approvato un bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export, in attuazione del Programma operativo sui fondi FESR 2014-2020.Lo ha reso noto l’assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato precisando che l’importo messo a bando sarà di 3 milioni di euro. La strategia regionale individua nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta, nell’accesso ai servizi di orientamento e affiancamento e nella promozione dell’internazionalizzazione, attraverso i processi aggregativi tra imprese volti a supportare l’export, gli strumenti con cui superare le potenziali limitazioni delle piccole e medie dimensioni delle imprese venete.