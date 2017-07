EXPORT: DA REGIONE VENETO NUOVO BANDO DA 3 MLN DI EURO (2)

16 luglio 2017- 14:50

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Il risultato atteso con il bando – aggiunge l’assessore – è l’incremento della capacità di apertura commerciale e la diversificazione dei mercati di sbocco da parte del sistema produttivo regionale, ottenuto mediante il rafforzamento della vocazione all’esportazione e del livello di internazionalizzazione delle imprese che operano nei distretti industriali o che partecipano alle reti innovative regionali, in base alla legge regionale n. 13/2014 che ha ridisegnato il quadro strutturale del sistema produttivo veneto".Il contributo massimo concedibile, a fondo perduto, sarà del 50% della spesa, ma non potrà essere superiore a 150.000 euro per progetto. Ogni progetto dovrà essere attuato da almeno 3 imprese di micro, piccola e media dimensione (PMI) facenti parte del distretto industriale o componenti la rete innovativa regionale. Saranno ammissibili i progetti relativi allo sviluppo di percorsi di internazionalizzazione in grado di favorire l’accesso e l’espansione delle piccole e medie imprese sui mercati esteri. Le domande potranno essere presentante a partire dal 24 luglio al 5 ottobre 2017.