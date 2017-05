EXPORT: INTESA SPAOLO, NEL 2016 NUOVO RECORD PER DISTRETTI DEL NORDEST (3)

11 maggio 2017- 15:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I distretti veneti hanno confermato nel 2016 la loro competitività internazionale. L’export di distretti veneti ha, infatti, registrato un aumento del +0,9% (+0,7% nel quarto trimestre), per un totale di 221,6 milioni di euro esportati in più rispetto al 2015. La crescita ha riguardato la maggioranza dei distretti: su un totale di venticinque aree monitorate, diciassette hanno mostrato un’evoluzione positiva. Oltre ai già citati distretti del Prosecco di Valdobbiadene, delle Carni di Verona, della Calzatura sportiva di Montebelluna, della Termomeccanica di Padova e dell’Occhialeria di Belluno, si sono messi in evidenza il Mobile di Treviso, le Materie Plastiche di Treviso, Vicenza e Padova e i Vini del Veronese.I distretti veneti hanno reagito al rallentamento dei mercati emergenti, rafforzando le esportazioni verso i mercati avanzati, mettendo a segno un progresso dell’1,6%, pari a 251 milioni di euro in più rispetto al 2015, nonostante la debolezza dei flussi diretti verso la Germania che da sola assorbe più del 12% delle esportazioni distrettuali venete. Performance particolarmente positive sono state ottenute principalmente nei paesi europei, come Francia, Polonia e Spagna, e negli Stati Uniti. Tra i nuovi mercati spiccano per dinamicità Iran, Cina (+5,8% per un totale di circa 700 milioni di euro), Ungheria, Israele e Slovenia. Arretramenti sono stati subiti invece a Hong Kong e Svizzera (principalmente il comparto orafo), nei paesi del mediterraneo (Turchia e Algeria), in Brasile, Emirati Arabi e Corea.