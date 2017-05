EXPORT: INTESA SPAOLO, NEL 2016 NUOVO RECORD PER DISTRETTI DEL NORDEST (4)

11 maggio 2017- 15:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per i distretti del Trentino-Alto Adige il 2016 è stato un anno di assestamento, dopo l’exploit del 2015 (+10%). Le esportazioni, pur riducendosi dell’1%, si sono attestate intorno a 1,6 miliardi di euro, solo di poco inferiori (-16 milioni di euro) rispetto ai livelli record toccati nel 2015. Il surplus commerciale è rimasto alto, +900 milioni, quasi il doppio rispetto a quello registrato prima della crisi del 2008.I distretti migliori, con la crescita più pronunciata rispetto ai livelli ante crisi del 2009, e che si sono mantenuti in territorio positivo anche nel 2016, sono stati quelli dei Vini Bianchi di Bolzano (con 198 milioni di euro e un +12% di crescita) e del Legno e arredamento dell’Alto Adige (con 274 milioni di euro e un +5,5% di aumento), seguiti dai Salumi dell’Alto Adige. Ad accusare i cali maggiori sono stati invece i distretti delle mele (Mele dell’Alto Adige -7,3% e Mele del Trentino -10%) che a causa degli eventi climatici hanno avuto un minore raccolto (-5,7% secondo fonte CCIIA BZ), e i Vini rossi e bollicine di Trento.Sono Austria, Spagna, Paesi Bassi e Arabia Saudita i mercati in cui distretti regionali hanno ottenuto le migliori performance, evidenziando una crescita a due cifre (dal +19% al +42%), non sufficiente però a riassorbire completamente i cali subiti nei mercati del nord Africa (Algeria, Egitto e Libia). La Germania, principale mercato di sbocco (32% dell’export distrettuale regionale), che tanto aveva contribuito alla crescita del 2015, nel 2016 ha per lo più confermato i livelli assorbiti l’anno precedente.