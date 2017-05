EXPORT: INTESA SPAOLO, NEL 2016 NUOVO RECORD PER DISTRETTI DEL NORDEST (5)

11 maggio 2017- 15:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel 2016 il Friuli Venezia Giulia ha registrato esportazioni per 1,7 miliardi, sostanzialmente stabili rispetto al 2015 (+4,1 milioni pari a +0,2%), mostrando una dinamica lievemente superiore alla media nazionale (-0,4%).Quasi tutti i distretti della regione sono cresciuti sui mercati esteri. In evidenza in particolare i Coltelli e le forbici di Maniago (+5%) e i Vini del Friuli (+6,3%), seguiti dagli Elettrodomestici di Pordenone, il Prosciutto di San Daniele e le Sedie e i Tavoli di Manzano. L’unico distretto in calo è il Mobile di Pordenone che è anche il più rilevante per dimensione con i suoi 664 milioni di euro di esportazioni: ha perso 15 milioni rispetto al 2015, pari al -2,3%, nonostante nel quarto trimestre del 2016 sia tornato in territorio positivo con una crescita del +1,2%. I mercati verso i quali si sono registrati i maggiori incrementi delle esportazioni nel 2016 sono stati principalmente Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, seguiti da Canada e Polonia. Anche il mercato russo è tornato in territorio positivo (+3,4%), mentre un calo accentuato si è registrato in Germania (-19 milioni di euro pari al -6,5%) e in Svizzera (- 5 milioni di euro pari al -10,7%).