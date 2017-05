EXPORT: INTESA SPAOLO, NEL 2016 NUOVO RECORD PER DISTRETTI DEL NORDEST (8)

11 maggio 2017- 15:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsioni. Nel biennio 2017-18 è prevista un’accelerazione della crescita, trainata dai mercati esteri in tutti i settori ad alta intensità distrettuale: dall’agro-alimentare al sistema moda, dal sistema casa alla meccanica. In particolare, un contributo importante potrà venire dalla filiera metalmeccanica. Le imprese distrettuali venete potranno trarre benefici dal Piano Industria 4.0 e, al termine della fase di incentivazione, da una maggiore proiezione sui mercati internazionali. La ripresa prevista della domanda mondiale, in particolare quella degli emergenti, offrirà opportunità di crescita anche per le imprese venete specializzate nel sistema moda, nell’alimentare e bevande e nell’industria del mobile, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo dell’e-commerce.