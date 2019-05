23 maggio 2019- 11:50 Export: Intesa Spaolo, per Distretti Nordest +1,9 p.c. a dicembre 2018 (3)

(AdnKronos) - In particolare, l’Oreficeria di Vicenza (-4,6%) che ha risentito dei cali di domanda negli Emirati Arabi e ad Hong Kong, la Concia di Arzignano (-2,3%) messa sotto pressione dall’ondata ribassista dei prezzi delle materie prime e l’Occhialeria di Belluno (-1,8%) condizionata da una riduzione delle vendite nei paesi emergenti nella gamma fashion di occhiali da sole. Una dinamica positiva si è osservata per le Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova (+ 4,5%) cresciute maggiormente nei mercati europei e per il Prosecco di Valdobbiadene (+8,0%), secondo migliore distretto dei vini a livello nazionale, e migliore nell’agroalimentare del Triveneto, grazie ad un ulteriore rafforzamento della sua presenza nei sui principali mercati di sbocco come Regno Unito, Stati Uniti e Germania. Infine, nel sistema casa veneto, si sono distinti il Mobile di Treviso (+2,9%) e i Prodotti in vetro di Venezia e Padova (+16,6%) con ottimo balzo delle vendite negli Stati Uniti e in Germania.Dei restanti distretti veneti buoni gli incrementi delle esportazioni dei Dolci e pasta veronesi e del Grafico veronese, più lieve l’incremento delle vendite estere del Mobile bassanese e stabile l’export del Tessile e abbigliamento di Treviso. Hanno segnato una diminuzione nei valori esportati tra il 2017 e il 2018, oltre a quelli già citati del sistema moda, in ordine decrescente l’Ittico del Polesine e del veneziano, il Mobile in stile di Bovolone, i Vini del Veronese, il Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene e Valdagno, gli Elettrodomestici di Treviso, i Sistemi per l’illuminazione di Treviso e Padova, le Carni di Verona e il Marmo e granito di Valpolicella.