23 maggio 2019- 11:50 Export: Intesa Spaolo, per Distretti Nordest +1,9 p.c. a dicembre 2018 (4)

(AdnKronos) - Crescono i distretti del Trentino-Alto Adige spinti dalla meccatronica. I distretti del Trentino AA, dopo l’eccezionale balzo a doppia cifra dell’export nel 2017, hanno segnato un passo più contenuto di crescita per effetto di due dinamiche contrapposte all’interno dei diversi settori regionali: molto positiva per i due distretti della meccatronica e negativa per le altre filiere della regione. Nella Meccatronica spicca il distretto trentino (+15,5%) che si è posizionato al settimo posto della classifica dei primi 30 distretti italiani per crescita più elevata delle esportazioni, grazie alla buona progressione negli Stati Uniti, in Cina e in Turchia. La Meccatronica dell’Alto Adige (+6,1%) ha riportato un buon incremento nonostante il fisiologico rallentamento dei mercati che avevano accelerato di più nel 2017 (Turchia, Svizzera, Bosnia-Erzegovina e Austria). I distretti del sistema casa e dell’agroalimentare hanno subito riduzioni dell’export (rispettivamente di -3,4% e di -8,5%): per il Legno e arredamento dell’Alto Adige si sono ridotte le vendite nei principali mercati di lingua tedesca (Germania, Svizzera e Austria), mentre nei distretti delle mele i cali più rilevanti (per le Mele dell’Alto Adige -18,5% e per le Mele del Trentino -37,3%) sono attribuibili non solo alle mancate vendite in Egitto, Arabia Saudita e Giordania, ma anche al venir meno della domanda del mercato tedesco e di quello spagnolo. Per quanto riguarda poi i distretti del vino, nel 2018 i Vini e distillati di Trento (+2,3%) hanno incrementato le vendite in Germania e negli Stati Uniti superando le performance di crescita dei Vini e distillati dell’Alto Adige (-5,5%). Stabili le esportazioni delle Marmellate e succhi di frutta del Trentino AA e in calo quelle dei Salumi dell’Alto Adige.