EXPORT: PAGELLA DA 10 PER VERONA (2)

4 giugno 2017- 16:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Siamo secondi nell’alimentare e nell’ortofrutta e, nonostante la grave crisi che attanaglia il comparto, siamo ugualmente terzi nella termomeccanica. Siamo settimi per le calzature, decimi per il tessile abbigliamento e tredicesimi per i macchinari. Un’economia variegata che si autoalimenta, grazie all’intreccio e all’incontro tra diverse filiere. Pensiamo al boom del turismo: hanno senz’altro giocato le attività promozionali, i fattori geo-politici, ma anche la sempre maggiore diffusione all’estero dei nostri prodotti agroalimentari e del vino”, spiega.Il sistema agroalimentare mette a segno i migliori risultati:+7,9%, con una quota sul totale dell’export del 28%). I prodotti alimentari raggiungono quota 1,4 miliardi di euro, in aumento dell’8,3%, il vino cresce del 4,7% a 923 milioni ed è boom per l’ortofrutta che aumenta del 12,3% a 570 milioni di Euro. Cresce anche il sistema arredo (1,4%, con una quota del 5% sul totale delle esportazioni provinciali), grazie al 1,6% del marmo. Il sistema-moda, che rappresenta una quota del 12%, registra una flessione dell’1,7%, risultato di variazioni di segno opposto: +1,6% per il tessile-abbigliamento e -8,8% per il calzaturiero. Quasi stabile, il comparto dell’automazione (-0,7%) che, con oltre 2 miliardi di Euro, rappresenta il 21% delle esportazioni veronesi. L’analisi delle performance dell’export offre un quadro diverso dell’economia veronese di oggi rispetto a quella 15 anni fa.