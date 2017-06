EXPORT: SACE, MADE IN ITALY IN ACCELERAZIONE, +4 P.C. NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI (2)

27 giugno 2017- 18:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Le risorse mobilitate da Sace e Simest consentono alle nostre imprese di essere presenti su mercati molto più dinamici di quello domestico, sia per quanto riguarda l'export sia per quanto riguarda gli investimenti produttivi - ha dichiarato Salvatore Rebecchini, Presidente di Simest -. In questa maniera Sace e Simest concorrono a incentivare lo sviluppo del Made in Italy e lo sviluppo del Made With Italy, con benefici per la crescita dei ricavi e dell'occupazione in Italia".Il Veneto è la seconda regione italiana a esportare di più, dietro soltanto alla Lombardia. Nel 2016 l’export veneto ha superato i 58 miliardi di euro (+1,3%), pari al 14% del totale nazionale. Una performance positiva che si pone in continuità con il processo di crescita mai arrestatosi dal 2010. Cinque settori rappresentano circa il 70% del totale esportato dal Veneto: meccanica strumentale, tessile e abbigliamento, altra manifattura, metallurgia, alimentari e bevande. Fatta eccezione per i prodotti del settore metallurgico, l’export degli altri quattro ha osservato una crescita nel 2016 (dal +0,2% del tessile e abbigliamento al +2,4% della meccanica strumentale, sino al +6,6% di alimentari e bevande). Buon andamento anche per l'export di prodotti agricoli, chimico-farmaceutici, in legno e articoli in gomma e plastica che, insieme, rappresentano oltre il 15% dell’export regionale.