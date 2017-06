EXPORT: SACE, MADE IN ITALY IN ACCELERAZIONE, +4 P.C. NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI (3)

27 giugno 2017- 18:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le destinazioni dell'export veneto sono un buon mix di mercati dell’area UE (59,1%) ed extra-UE (40,9%). Quasi un terzo del totale è rappresentato da Germania, Stati Uniti e Francia. Verso gli Stati Uniti si è registrato un aumento del 3,7% dell’export nel 2016, trainato dall’altra manifattura (tra cui mobili e gioielli), prodotti alimentari e articoli in gomma e plastica. Bene anche l'export verso la Francia (+2,8%) e Germania (+1,3%). In forte crescita l'export verso Cina (+10,4%), Polonia (+5,9%) e Spagna (+5,5%).Nel primo trimestre del 2017 l'export Veneto ha registrato un aumento del 7,1%, con ottime performance sia nei mercati UE che extra-UE. Oltre ai mercati di punta, con in testa gli Stati Uniti (+10,7%), si registra un ottimo andamento nei Paesi dell'Est Europa, quali Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, e Cina. Paesi che SACE include nel paniere di mercati di opportunità per le aziende venete insieme a Spagna, Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Messico. Importanti opportunità di crescita possono essere colte anche in paesi dal profilo di rischio medio-alto (mercati del Nord Africa, Sudafrica e Turchia), ricorrendo a coperture assicurative adeguate.