EXPRIVIA: IN I TRIM. UTILE IN CRESCITA A 1 MLN, FATTURATO A 36,8 MLN

12 maggio 2017- 16:00

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Exprivia, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, chiude il primo trimestre dell'anno con un utile in forte crescita rispetto allo stesso trimestre del 2016: l'utile lordo è pari a 1,6 milioni contro circa 40 mila euro del primo trimestre 2016, e l'utile netto si attesta a 1 milione contro una perdita di 273 mila euro del primo trimestre 2016. Anche il fatturato in crescita a 36,8 milioni (+13%) e l'ebitda a 3 milioni (+76%). Sono i risultati approvati oggi dal cda della società. Il trimestre beneficia dell’apporto della società ACS acquisita nel perimetro di gruppo a luglio 2016 per 2,3 milioni di ricavi e 0,3 di ebitda. Il trimestre è stato caratterizzato dall’entrata a regime delle commesse nel mercato dei servizi Bpo e dalla performance positiva della capogruppo che ha visto ampliarsi le posizioni nei mercati Energy&Utilities e Public Sector. Buona la performance della capogruppo anche in relazione alla marginalità. Ancora In contrazione i mercati esteri dove, di contro, è in forte recupero la marginalità. “Il 2017 - commenta il presidente e ad di Exprivia Domenico Favuzzi - è partito bene per il nostro gruppo come previsto ad inizio anno. Il Gruppo continua a crescere sulle tecnologie e sulle soluzioni che aiutano i nostri clienti nella trasformazione digitale realizzando piattaforme HRM e Marketing per la committenza Energy&Utilities, Big Data per il Finance, così come in ambito SAP Mobile e Aerospace. Andiamo avanti puntando sull’affidabilità che ci viene riconosciuta dai nostri clienti anche in progetti complessi di trasformazione del loro business. Questo ci spinge ad insistere sul percorso di ricerca e innovazione che ci vede oggi impegnati, tra l’altro, su Industria 4.0, il mondo delle IoT e i nuovi approcci alla cura e alla salute che le tecnologie stanno facendo emergere”.