2 novembre 2018- 13:46 ExxonMobil: in terzo trimestre utile netto a 6,24 mld dlr (+57%)

New York, 2 nov. (AdnKronos) - ExxonMobil ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 6,24 miliardi di dollari, in progressione del 57% rispetto ai 3,97 mld dello stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il colosso petrolifero Usa in un comunicato.Nei primi nove mesi dell'anno ExxonMobil ha registrato un utile netto pari a 14,84 mld di dollari, in crescita del 31% rispetto ai 11,33 mld conseguiti nello stesso periodo dell'anno precedente.