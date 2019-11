3 novembre 2019- 21:57 F1, Hamilton campione del Mondo

Austin, 3 nov. (Adnkronos) - Dominio Mercedes nel Gp degli Usa, con il finlandese Valterri Bottas che si aggiudica la gara e Lewis Hamiton che chiude secondo, dopo una lunga battaglia, e vince il suo sesto titolo mondiale, ad 11 anni dal primo titolo. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen. Al pilota inglese stava per riuscire l'ennesimo capolavoro. Partendo dalla quinta posizione è quasi riuscito con una strategia con una sola sosta a battere la concorrenza e beffare il compagno di scuderia Valterri Bottas, che però a quattro giri dalla fine con una gomma più fresca è riuscito a passare il compagno di squadra. Ad Hamilton bastava arrivare ottavo per aggiudicarsi il titolo piloti ma ha fatto di tutto per vincere questa gara, successo sfumato solo nel finale, ma prestazione comunque più che sufficiente per conquistare ancora in terra statunitense il suo sesto titolo mondiale, ad uno solo da Michael Schumacher. Dominio Mercedes quindi in Usa ma anche disastro Ferrari. Sebastian Vettel partiva dalla seconda posizione ma già dal via ha mostrato diversi problemi subendo il sorpasso in successione di Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris e Ricciardo. Poi al nono giro in uscita di una curva in salita ha rotto una sospensione e ha chiuso la gara andando a parcheggiare nell'erba dopo un rettilineo su tre ruote. E non è andata meglio neanche al compagno di scuderia Charles Leclerc che ha provato a reggere con le Mercedes e la Red Bull di Max Verstappen ma ha dovuto capitolare, chiudendo al quarto posto, anche per un problema ad una pistola al cambio gomme, che gli ha fatto perdere molto tempo. Buon quinto posto per la Red Bull di Alexander Albon, seguito dalla Renault di Daniel Ricciardo e dalle McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz. Chiudono la top ten la Renault di Nico Hulkenberg e la Toro Rosso di Daniil Kvyat.