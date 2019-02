13 febbraio 2019- 19:15 F1: Perez, 'contento di lavorare con Stroll, puntiamo a prima vittoria'

Milano, 13 feb. (AdnKronos) - "I target sono molto ambiziosi, adesso è il momento di dimostrare quello che siamo in grado di fare come team. Stiamo lavorando molto per soddisfare le aspettative, sono contento di lavorare con Lance, lui è giovane, ha un grande talento e potenziale. Vogliamo raggiungere il podio e magari la prima vittoria". Così Sergio Perez interviene, dal Salone internazionale dell'auto in Canada, durante la presentazione della nuovo monoposto SportPesa Racing Point F1 Team. Entusiasmo ed ambizione condivisa col nuovo compagno di squadra, Lance Stroll. "E' un nuovo capitolo, un viaggio molto bello che ci aspetta, è un sogno che si avvera. È bello essere partner di questa famiglia: siamo forti, abbiamo un grande potenziale e il team è pronto per raccogliere questa sfida". Una metafora che piace al direttore tecnico Andrew Green: "Non è solo un nuovo capitolo, noi siamo scrivendo un nuovo libro, c'è un entusiasmo incredibile".