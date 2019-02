13 febbraio 2019- 18:22 F1: team Racing Point svela partner con SportPesa e livrea rosa-blu

Milano, 13 feb. (AdnKronos) - SportPesa sulla griglia di partenza: la società protagonista nel settore della tecnologia, dell'intrattenimento e delle scommesse sportive annuncia la partnership con la scuderia di Lawrence Stroll che prende ora il nome di SportPesa Racing Point F1 Team. Le monoposto mantengono il colore rosa, ma il blu del brand SportPesa compare sugli alettoni anteriore e posteriore e sul cupolone copri motore della nuova squadra. L'annuncio e la presentazione della nuova livrea, Bwt continuerà ad essere lo sponsor principale del team, è stato dato durante un evento al Salone internazionale dell’Auto in Canada alla presenza dei piloti, Sergio Perez confermato in squadra e la new entry Lance Stroll. Protagonisti anche il team principal Otmar Szafnauer e il direttore tecnico Andrew Green. "Dopo le difficoltà finanziarie superate grazie ai partner e agli sponsor, adesso vogliamo una nuova era, vogliamo alzare l'asticella - spiega Szafnauer -. Pensiamo che con le risorse che abbiamo c'è la possibilità di crescere, non solo di consolidare il nostro posizionamento. Siamo forti, tenaci, siamo ancora qui ed entrambi i piloti sono molto importanti per costruire il futuro del nostro team". Al rosa della monoposto "abbiamo aggiunto il blu di SportPesa e i due colori si sposano amabilmente. SportPesa è una società giovane, dinamica e in crescita con valori in linea con la nostra visione di diventare un team capace di competere nelle prime posizioni della griglia di partenza. Siamo orgogliosi di avere con noi un partner ambizioso", aggiunge. Una felicità condivisa che consente a SportPesa di creare diversificazione in nuovi territori e raggiungere nuovi pubblici. "SportPesa da sempre cerca e sviluppa progetti legati allo sport, la Formula Uno - sottolinea Marcella Pellegrini, marketing manager Italia SportPesa - era un campo ancora inesplorato e quindi abbiamo deciso di buttarci in questa nuova avventura scegliendo come partner Racing Point che ha una storia giovane come la nostra, quindi abbiamo deciso di affrontare questo nuovo campionato insieme".