F2I: RACCOLTA SUPERIORE A 3,1 MLD PER TERZO FONDO

13 dicembre 2017- 17:02

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Si è chiuso con successo il primo closing del Terzo Fondo F2i, con una raccolta pari a circa 3.140 milioni di euro, che potrà salire a inizio 2018 al valore massimo previsto dal Regolamento del Fondo stesso pari a 3.300 milioni di euro. Il Terzo Fondo, si legge in una nota di F2i, che avrà scadenza massima nel 2030, eredita mediante fusione le dotazioni patrimoniali del Primo Fondo F2i ed inizia così la sua attività con un portafoglio infrastrutturale di grandissimo rilievo nel settore aeroportuale, delle reti gas, delle energie rinnovabili solari e del ciclo idrico integrato.L’odierna assemblea degli investitori del Primo Fondo ha approvato la fusione all’unanimità dei presenti (pari al 98,8% del totale degli investitori).Tra i principali investitori italiani, hanno confermato un forte sostegno all’iniziativa numerose Fondazioni Bancarie e Casse di Previdenza, Assicurazioni e Istituzioni finanziarie che hanno accompagnato sin dall’origine la crescita di F2i. Nel complesso, gli investitori italiani ed esteri già presenti nel Primo Fondo hanno deciso di reinvestire nel Terzo Fondo risorse per circa 1.740 milioni di euro. A tali risorse si affianca la nuova raccolta, per 1.400 milioni di euro, proveniente da primari investitori esteri, tra cui il fondi pensione, fondi sovrani, Asset Manager e assicurazioni.