F2I: RACCOLTA SUPERIORE A 3,1 MLD PER TERZO FONDO (2)

13 dicembre 2017- 17:02

(AdnKronos) - "Abbiamo studiato e realizzato con successo un progetto molto ambizioso. L’obiettivo era di raccogliere nuovi capitali per continuare a sviluppare, in Italia e all’estero, l’importante dotazione infrastrutturale costruita sino ad oggi dal Primo Fondo F2i che ha utilizzato tutte le dotazioni finanziarie a disposizione", sottolinea l’ad di F2i, Renato Ravanelli. "Gli investitori hanno risposto molto positivamente confermando la fiducia al team di management a cui hanno affidato ingenti risorse finanziarie", aggiunge il presidente di F2i, Massimiliano Cesare.Ad esito dell’operazione sopra illustrata, il Primo Fondo F2i chiude la propria attività decennale con risultati molto positivi: rispetto al capitale complessivamente richiamato ai soci, pari a 1.823 milioni di euro, il valore finale del Fondo è risultato in crescita di circa l’83%, risultando pari a 3.340 milioni di euro.Oltre al Terzo Fondo, la SGR ha in gestione il Secondo Fondo F2i, la cui raccolta si era chiusa nel giugno 2015 con una dotazione finanziaria superiore a 1.240 milioni di euro. Il 75% di tali risorse sono già state investite in 6 differenti settori di attività (reti gas, aeroporti, rinnovabili eoliche e da biomassa, reti logiche nel settore della monetica, infrastrutture sanitarie, telecomunicazione). Capstone Partners agisce quale “global placement agent” per la raccolta presso nuovi investitori internazionali; BNP Paribas e Mediobanca sono financial advisor; Chiomenti e Cleary Gottlieb sono consulenti legali.