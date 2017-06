FA TAPPA ALLA SANDOZ A ROVERETO 'FABBRICHE APERTE' DI ASSOGENERICI

26 giugno 2017- 16:53

Rovereto, 26 giu. (AdnKronos Salute) - Oggi allo stabilimento Sandoz di Rovereto, si è svolta la quinta tappa del tour 'Fabbriche Aperte' di Assogenerici, l'associazione nazionale delle imprese produttrici di farmaci equivalenti e biosimilari. Costituita nel 1993, Assogenerici rappresenta oltre 50 aziende farmaceutiche, ovvero oltre il 95% delle aziende impegnate a fornire medicinali a prezzi contenuti e di alta qualità a milioni di cittadini, contribuendo a stimolare la concorrenza e l'innovazione nel settore farmaceutico.Enrique Häusermann, presidente di Assogenerici, ha sottolineato nel suo intervento presso lo stabilimento trentino il valore dei farmaci equivalenti, nonostante una certa diffidenza che ancora resiste. Recenti indagini hanno rilevato che gli italiani rinunciano alle cure mediche per motivi economici, eppure tra gennaio e marzo di quest'anno i cittadini hanno speso 286 milioni per pagare il differenziale di prezzo tra il brand a brevetto scaduto e il farmaco equivalente. "Una recente indagine condotta da Nomisma - ha evidenziato Häusermann - ha mostrato come fra gli operatori sanitari, e soprattutto tra i pazienti, esiste ancora una quota non trascurabile di popolazione che esprime una diffidenza verso i farmaci equivalenti: sia gli uni che gli altri individuano proprio nella scarsa conoscenza del comparto industriale il principale ostacolo alla diffusione degli equivalenti. La sempre maggior ricerca di informazioni online su farmaci e patologie fa sì che il cittadino abbia un bagaglio di conoscenze elevato, senza disporre a volte degli strumenti necessari per valutare l'attendibilità delle fonti. E spesso anche gli operatori sanitari sono poco informati. Maggiore informazione e conoscenza possono significare maggiore fiducia e possono spazzare via le leggende metropolitane che ancora sussistono sulla qualità dei farmaci generici".