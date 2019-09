13 settembre 2019- 15:33 Fabbrica in fiamme, nube su Avellino /Video

- Pauroso incendio in una fabbrica di batterie nel nucleo industriale di Pianodardine ad Avellino. La nube di fumo è arrivata fino al centro città. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme, preoccupano alcuni silos vicini. Evacuate, a titolo precauzionale, gli stabilimenti vicino alla fabbrica Ics. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, chiede ai cittadini a rimanere in casa. Dall'amministrazione è partito l'invito, in maniera precauzionale, a non uscire e a chiudere le finestre. Tenuto sotto controllo anche un distributore di carburante vicino all'azienda. Sul posto anche i tecnici dell'Arpac. Preoccupazione, oltre che per l'incendio, anche per i danni ambientali che, si teme, ci potrebbero essere. In Prefettura, invece, è in riunione il centro coordinamento soccorsi per eventuali misure da adottare a tutela della salute dei cittadini.