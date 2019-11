6 novembre 2019- 12:08 Fabiola Gianotti confermata al Cern

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il Consiglio nomina Fabiola Gianotti per un secondo mandato come direttore generale del Cern". E' quanto comunica in un tweet l'organizzazione europea per la ricerca nucleare con sede a Ginevra."Notizia bellissima" scrive Matteo Renzi su Twitter. Gianotti resterà alla guida fino al 2025: "Una donna che ci rende orgogliosi di essere italiani, una scienziata che è un modello per tutti i giovani. Orgogliosi di te! Viva l’Italia della ricerca e della qualità".