FACEBOOK APRE NUOVO UFFICIO A LONDRA: 800 POSTI DI LAVORO

4 dicembre 2017- 12:23

Londra, 4 dic. (AdnKronos) - La Brexit non spaventa Facebook, che annuncia l'apertura di un nuovo ufficio londinese e la creazione di 800 posti di lavoro nel 2018. Entro la fine del prossimo anno saranno in tutto 2.300 le persone impiegate in tutta la Gran Bretagna dal social network. Il nuovo ufficio londinese sarà per Facebook il centro tecnico più importante al di fuori degli Stati Uniti. L'azienda è "più che mai impegnata nel Regno Unito", ha detto Nicola Mandelsohn, vice presidente di Facebook per l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia, secondo quanto riporta la Bbc. Il nuovo edificio di sette piani che ospiterà gli uffici londinesi del social network fondato da Mark Zuckerberg sorge Rathbone PLace, nei pressi di Oxford Circus, ed è stato progettato da Frank Gehry, l'architstar autore del Museo Guggenheim di Bilbao. Per il cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, la decisione di Facebook di investire nella nuova sede di Londra è un "segnale di fiducia" nel Regno Unito.