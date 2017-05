FACEBOOK: DA FRANCIA ARRIVA MULTA DA 150 MILA EURO SU GESTIONE DATI UTENTI

16 maggio 2017- 12:26

Parigi, 16 mag. (AdnKronos) - Arriva dalla Francia una multa di 150 mila euro a Facebook. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), L'autorità francese incaricata di assicurare l'applicazione della legge sulla tutela dei dati personali, ha condannato il colosso Usa per "numerose mancanze alla Legge informatique et libertés". In particolare, sottolinea la Cnil in una nota, "è stato evidenziavo che Facebook procedeva ad una combinazione massiccia dei dati personali degli utenti a fini pubblicitari" e che "tracciava senza che lo sapessero utenti intenet, con o senza account, attraverso siti terzi grazie ad un cookie (Datr)".