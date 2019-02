20 febbraio 2019- 17:55 Facebook: 'in corso esame decisione Tribunale, impegno difesa diritto autore'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Stiamo esaminando la decisione del Tribunale di Roma. Facebook prende molto seriamente la difesa del diritto d'autore e negli ultimi anni abbiamo investito molte risorse per sviluppare, grazie anche alla collaborazione e ai commenti dell'industria creativa, numerose funzionalità e strumenti per aiutare i detentori di diritti a proteggere la loro proprietà intellettuale". Così un portavoce di Facebook dopo che il colosso Usa è stata condannato dal Tribunale di Roma per violazione del diritto d'autore. Questo, spiega un portavoce del gruppo fondato da Mark Zuckerberg, "include canali di segnalazione dedicati, team che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rivedere le segnalazioni, e strumenti sofisticati per identificare i contenuti protetti da copyright ancor prima che vengano segnalati. Continueremo a lavorare con l'industria dei contenuti e a investire in nuovi strumenti a tutela del diritto d'autore".