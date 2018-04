27 aprile 2018- 12:58 Facebook: M5S, da Zuckerberg furbata aggira norme, Ue reagisca (2)

(AdnKronos) - “Se confermate le notizie sullo spostamento di milioni di utenti fuori dall’ambito di applicazione del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - aggiunge la deputata del Movimento 5 Stelle Mariella Liuzzi - ci sarebbe un deciso passo indietro rispetto alla posizione espressa da Facebook solo qualche giorno fa in occasione della visita in Italia del privacy policy team dell’azienda americana". "Avevamo apprezzato l’impegno di Facebook ad adeguare le proprie policy al nuovo contesto normativo europeo che per noi rappresenta un fondamentale avanzamento per i diritti dei cittadini e che riteniamo sia indispensabile estendere a livello mondiale. Se è vero che i dati sono il nuovo petrolio, allora devono essere trattati con le cautele e il rispetto che meritano, perché la persona, con i suoi diritti, deve essere al centro”, conclude Liuzzi.