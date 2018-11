8 novembre 2018- 14:12 Facebook: Palermo, #Shemeansbusiness per sostenere imprenditoria femminile (3)

(AdnKronos) - Per farlo, avranno a disposizione strumenti e moduli formativi specifici, lezioni online e pratiche su come utilizzare al meglio le piattaforme di Facebook e Instagram per migliorare il proprio business, senza dimenticare le lezioni di autostima. I training di #SheMeansBusiness toccheranno nel corso del 2019 numerose città del Centro e Sud Italia, in Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo e Molise.Oltre ad un programma di training in giro per l'Italia, Facebook metterà a disposizione anche un sito dedicato, shemeansbusiness.fb.com/it, dove sarà possibile trovare le storie di successo di donne imprenditrici italiane, consultare i materiali di formazione ed entrare in contatto con altre donne che vogliono avviare un'attività. Erika Stefani, Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, che era attesa ma che per un impegno istituzionale non è potuta venire, fa sapere: “L'utilizzo delle competenze digitali per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile del Mezzogiorno sono fondamentali per poter crescere nell’economia di oggi. #SheMeansBusiness di Facebook è sicuramente un ottimo segnale in questa direzione e rappresenta un'opportunità per lo sviluppo dell’imprenditoria italiana e per accelerare la trasformazione digitale, in particolare nel Sud Italia”.