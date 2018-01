FALCK RENEWABLES: 2 CONTRATTI CON NORDEX DI 121,7 MLN

15 gennaio 2018- 17:22

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Falck Renewables, attraverso le proprie controllate svedesi, ha siglato con il gruppo Nordex due contratti del valore complessivo di circa 121,7 milioni di euro per la fornitura di 31 turbine eoliche N131/3900 e dei relativi lavori infrastrutturali, civili ed elettrici, su base Epc, per la costruzione dei due progetti recentemente acquisiti di Åliden e Brattmyrliden. Lo rende noto il gruppo in un comunicato precisando che i lavori preliminari sono iniziati e le attività si intensificheranno nel corso del 2018 e del 2019. La messa in esercizio di Åliden è prevista nel quarto trimestre del 2019 mentre quella di Brattmyrliden è prevista nel quarto trimestre del 2020. I due parchi eolici sono situati nella regione di Västerbotten, a circa 100 km a ovest di Umea. Le aziende hanno scelto l'ultima tecnologia disponibile di Nordex, studiata per siti caratterizzati da una velocità media del vento di 7,6 - 7,8 m/s. Le turbine, appositamente progettate per le condizioni climatiche del sito, hanno una capacità nominale massima di 3,9 MW ciascuna e sono montate su torri da 134 metri con pale lunghe 65,5 metri.Sulle singole pale è stato installato il sistema Anti-icing della Nordex che consente ai due parchi eolici di raggiungere un capacity factor di circa il 40%, superiore alla media del settore che ci si aspetta generi circa 420 GWh di energia all'anno. "Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Nordex, un partner di lunga data per Falck", commenta Toni Volpe, Ceo di Falck Renewables. "I termini di questo contratto e le turbine selezionate rappresentano un ottimo esempio di ottimizzazione della scelta tecnologica e di lavoro congiunto per ridurre il LCOE (Levelized Cost Of Electricity) di un parco eolico. Guardiamo avanti al proseguo dei lavori", conclude.