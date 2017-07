FALCK RENEWABLES: ENTRA NORVEGIA CON ACQUISIZIONE DUE PROGETTI EOLICI

10 luglio 2017- 19:26

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Falck Renewables ha stipulato un accordo con Svelgen Kraft Holding AS, società norvegese di produzione di energia con un considerevole track record nel settore delle energie rinnovabili. L’accordo prevede l’acquisto di una partecipazione di maggioranza in Vestavind Kraft AS che detiene due progetti eolici approvati in Norvegia, Hennøy e Okla, per una capacità complessiva di circa 70 MW. Falck Renewables acquisirà da Svelgen Kraft Holding il controllo dei progetti Hennøy e Okla attraverso l'acquisizione dell’80% delle quote di Vestavind Kraft AS. Svelgen Kraft Holding rimarrà come azionista di minoranza, condividendo la propria conoscenza del mercato locale e della produzione energetica. È stato fissato per la fine di settembre 2018 il termine entro il quale i due azionisti dovranno prendere una decisione definitiva sull’investimento. L’energizzazione dei progetti è prevista non prima del 2019. Il closing, atteso per la fine di agosto 2017, è soggetto ad una serie di condizioni sospensive, inclusa l’approvazione finale dell’operazione da parte del consiglio d’amministrazione di Falck Renewables. All’interno dell’operazione è previsto che Falck Renewables possa esercitare un opzione su ulteriori 125 MW di progetti eolici sviluppati da Svelgen Kraft Holding in Norvegia. Il prezzo stabilito è di circa 2,2 milioni di euro, da corrispondersi con risorse finanziare disponibili, più un potenziale earn-out di 3,8 milioni di euro, a valle della decisione finale dell’investimento.