FALCK RENEWABLES: ENTRA NORVEGIA CON ACQUISIZIONE DUE PROGETTI EOLICI (2)

10 luglio 2017- 19:26

(AdnKronos) - “L’acquisizione di Vestavind Kraft - ha dichiarato Toni Volpe, ceo di Falck Renewables - si adatta perfettamente alla nostra strategia e rappresenta un'importante tappa del nostro Piano Industriale. Questi siti hanno una forte ventosità e possono offrire un costo dell’energia costante tra i più competitivi in Europa. Siamo particolarmente contenti della collaborazione con Svelgen Kraft e di beneficiare della loro esperienza e presenza radicata nella comunità locale norvegese”. “In Falck Renewables - ha dichiarato Ola Lingaas, presidente di Svelgen Kraft Holding- abbiamo trovato un partner ideale per i nostri progetti eolici nella Norvegia occidentale. Per noi l’operazione è importante non solo da un punto di vista finanziario al fine dell’esecuzione dei progetti, ma anche perché siamo particolarmente contenti di fare squadra con una grande azienda industriale con un forte track record nello sviluppo di energia rinnovabile in Europa”.