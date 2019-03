15 marzo 2019- 15:49 Falck Renewables: perfeziona acquisto 5 parchi eolici in Francia

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Falck Renewables, tramite la sua controllata Falck Energies Renouvelables Sas, ha perfezionato il closing relativo all’acquisizione, da Glennmont Clean Energy Coöperatief U.A., del 100% delle società titolari di un portafoglio di 5 parchi eolici in esercizio in Francia, come annunciato il 6 dicembre 2018. Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a circa 36,9 milioni di euro finanziati interamente con risorse proprie. Lo rende noto il gruppo in un comunicato.Il portafoglio comprende 25 turbine, per una capacità di 56* MW e una produzione annua prevista di 117 GWh. L'accordo consentirà a Falck Renewables di rafforzare la propria presenza in Francia, favorendo sinergie con gli altri impianti del Gruppo e creando una crescita importante nel Paese.