21 maggio 2019- 10:30 Falcone, ad Agrigento la marcia contro la mafia

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Da Piazza Vittorio Emanuele a piazza Pirandello, ad Agrigento, tutti in marcia contro la mafia e per la legalità. Anche quest'anno l'Amministrazione comunale ha promosso per giovedì 23 maggio in occasione della ricorrenza della strage di Capaci del '92, la Marcia per le vie della città. Il concentramento è previsto alle ore 9 e 30 davanti al palazzo della Prefettura. Il corteo si snoderà poi da piazza Vittorio Emanuele lungo via Atenea, dove è prevista una sosta di fronte al palazzo di piazza Gallo per ricordare il giudice Rosario Livatino, per poi raggiungere piazza Pirandello dove di fronte al palazzo comunale è stato allestito il palco per gli interventi conclusivi.