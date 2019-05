24 maggio 2019- 15:59 Falcone: autista sopravvissuto, 'nel giorno del ricordo evitare polemiche'

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Tutti si dovrebbero dare una calmata e non rendere pubblici questi attriti personali o politici. Ma nel giorno della commemorazione sarebbero da evitare queste polemiche, per il bene di tuti". A dirlo all'Adnkronos è Giuseppe Costanza, l'autista di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci, commentando le polemiche che ci sono state ieri alle commemorazioni per la strage all'aula bunker Ucciardone di Palermo. "Stiamo lavorando tutti per un'antimafia vera, non di facciata - conclude - C'è chi la fa solo di facciata o, addirittura, per opportunismo".