23 maggio 2019- 10:55 Falcone: De Raho, 'strage momento di dolore ma è stata spinta per tutti noi'

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - La strage di Capaci è stato un "momento di grande dolore per tutti noi, ma è stata anche la spinta per andare avanti. Vedere e sentire gli studenti che condividono la passione e la sofferenza e che crescono nella consapevolezza e la libertà è importante". A dirlo è il Procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rago al bunker di Palermo. "Non è sufficiente essere professionisti seri ma bisogna partecipare con passione, è chiave di volta". "Tutta la lotta alla mafia è un impegno di passione -conclude -Basta fare poco ciascuno. Quel che ha lasciato Falcone è il senso dell'unione".