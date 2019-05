22 maggio 2019- 17:21 Falcone: Fava, '23 maggio come se fosse Grande Fratello'

Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - "La professoressa Falcone ha detto una cosa abbastanza divertente, cioè che la scaletta di quelli che domani devono intervenire l’ha decisa la Rai, come se fossimo al Grande Fratello". Così il presidente della commissione regionale Antimafia Claudio Fava, a margine di una conferenza stampa all’Ars, è tornato a parlare della sua scelta di non partecipare domani, 23 maggio, alla commemorazione della strage di Capaci all’aula bunker di Palermo. "Io penso che immaginare chi debba spiegare cosa fare, cosa è stato fatto, cosa occorrerà costruire sul versante della lotta alla mafia, non possa prescindere dall’esperienza che è stata costruita qui in Sicilia da soggetti istituzionali, soggetti sociali, che questa battaglia la portano incisa sulla loro pelle – ha aggiunto - Credo che domani Salvini dovesse essere presente, perché gli compete ed è un suo dovere dal punto di vista del decoro istituzionale, ma credo che domani dovrebbe ascoltare. Lui, come gli altri ministri, molti dei quali per la prima volta si affacciano al tema della lotta alla mafia. Più che una lieta passerella in diretta televisiva occorreva l’umiltà dell’ascolto. E invece domani andrà come è stato previsto nelle scalette fatte in via Teulada. Ecco, tutto questo ahimè mi fa pensare al festino di Santa Rosalia e preferisco andare a Capaci".