FALCONE: MATTARELLA, DOPO IL '92 NOSTRO PAESE è PROFONDAMENTE CAMBIATO

23 maggio 2017- 12:58

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Sono passati venticinque anni dalla strage di Capaci e, tra poche settimane, ricorreranno da quella di Via D’Amelio. Venticinque anni sono tanti. Un’intera generazione di giovani e di ragazzi italiani è nata, e cresciuta, dopo quei crimini efferati. Il nostro Paese, il mondo, le condizioni di vita sono profondamente cambiati da quel 1992". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, intervenendo all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la commemorazione della strage di Capaci. "I mutamenti politici, sociali, di vita quotidiana, prodotti dalla rivoluzione tecnologica e dalle applicazioni del progresso scientifico, sono così incalzanti da rendere, rapidamente, obsoleti avvenimenti e condizioni del passato - dice Mattarella - Nell’arco di un decennio, guardando indietro, si ha l’impressione di trovarsi in un’altra epoca. Come ci ricorda quanto accaduto ieri a Manchester. Eppure il ricordo di quei giorni lontani di Palermo, così drammatici, così cupi e così segnati da tanta violenza e tanto dolore, permane pienamente vivido, in Italia e nel mondo. E provoca, tuttora, orrore e coinvolgimento, non soltanto in chi li subì personalmente o in chi li visse da vicino".E aggiunge: "Non possono essere dimenticati quei giorni delle stragi, con l’assassinio di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino, delle donne e degli uomini delle scorte - Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina".