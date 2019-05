23 maggio 2019- 17:32 Falcone: Salvini, 'Non mi occupo di manifesti elettorali, faccio il ministro'

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Non mi occupo io di fare i manifesti elettorali o di togliere gli striscioni, è già abbastanza impegnativo fare i ministro. E io oggi sono venuto da ministro. E' una iniziativa istituzionale, ovviamente. Sia la commemorazione che l'incontro con la professoressa sono stati impegni istituzionali". Lo ha detto il ministro dell'Interno commentando la polemica sui manifesti elettorali del vicepremier in cui è stata inserita anche la data di oggi per le commemorazioni per la strage di Capaci a Palermo.